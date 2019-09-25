رسمياً.. العراق يشارك بكأس العالم لكرة الصالات لقصار القامة في الأرجنتين

2019/09/25 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي المؤقت لكرة الصالات لقصار القامة مشاركة العراق في بطولة العالم التي ستقام في الارجنتين العام المقبل .

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