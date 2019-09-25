2019/09/25 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه سيكون من الخطأ على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم معاقبة برناردو سيلفا بعدما نشر تغريدة عن زميله بنجامين ميندي قارنه فيها بشخصية كاريكاتورية.ونشر سيلفا تغريدة على تويتر، يوم الأحد، يقارن فيها ميندي بشخصية كاريكاتورية تستخدم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة في إسبانيا والبرتغال ثم حذفها بعد ساعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوارديولا سيكون من الخطأ معاقبة سيلفا بسبب تغريدته وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوارديولا سيكون من الخطأ معاقبة سيلفا بسبب تغريدته) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوارديولا سيكون من الخطأ معاقبة سيلفا بسبب تغريدته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).