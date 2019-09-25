حمزة هادي: الكفة تميل لدرجال ومشكلة كبيرة لو وصلت الى المحاكم الدولية

2019/09/25 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدرب الكروي حمزة هادي، ان الكفة تميل للكابتن عدنان درجال في كسب قضيته داخليا مع اتحاد الكرة، مبيناً أنها ستكون مشكلة كبيرة لو وصلت الى المحاكم الدولية.وقال هادي في وتعقيباً على تأهل القوة الجوية الى دور الـ16 من البطولة العربية، إن “الجوية في البداية كان مرتبك والشوط الاول اعتبره للنسيان لانه لم يهجم ولم

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