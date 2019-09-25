تسجيل 9 حالة وفاة بسبب السجائر الالكتروني في هذه الدولة التي اعلنت حظرها

2019/09/25 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جذبت السجائر الالكترونية في الولايات المتحدة الامريكية انباه وزارة الصحة والمعنيين بالشؤون الصحية في امريكا، بعد أن سجلت تاسع حالة وفاة بسبب مرض رئوي ناجم عن تدخين السيجارة الإلكترونية.

فقد أعلن حاكم ولاية ماساتشوستس الأميركية حالة طوارئ للصحة العامة وفرض حظرا لمدة أربعة أشهر على بيع السجائر الإلكترونية في الولاية.يبدو أن أمر الحاكم الجمهوري تشارلي بيكر هو الأول من نوعه في البلاد، كما انه يستلزم الأمر الموافقة من قبل مجلس صحي والذي من شبه المؤكد أن يقوم بذلك.يأتي إعلانه وسط قلق متزايد بشأن الآثار الصحية للمنتجات التي تصدر أبخرة، لاسيما الوفيات.قالت الإدارة إنه تم الإبلاغ الثلاثاء عن 61 حالة من حالات الإصابة المحتملة بأمراض الرئة المتعلقة باستخدام السجائر الإلكترونية والمنتجات التي تصدر أبخرة في ولاية ماساتشوستس.انتهى..م.م

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