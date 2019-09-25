العراق والصين يوقعان اتفاقية لأنشاء محطة فضائية

2019/09/25 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقل مصدر مسؤول بالوزارة، ان" الـــوزارة وقـعـت مـذكـرة تـفـاهـم مـع مكتب المـلاحـة عبر الاقمار الصناعية الصينية من اجـل انشاء محطة اتصالات فضائية مع ملحقاتها وبحسب المواصفات العالمية".واضاف، ان" الوزارة تسعى لمواكبة التطورات الحاصلة في دول العالم لاسيما في الصين من اجل اتمام مشروع القمر الصناعي، حيث تضمنت المذكرة هذا المشروع ايضا وبحسب المدارين المخصصين لـلـعـراق والمـتـطـلـبـات الـفـنـيـة لـلـبـلاد ليلبي حاجة الوزارات عموما والمؤسسات المرتبطة بها، اضافة الـى متطلبات الـقـطـاع الـخـاص، حيث مـن الممكن مـن خــلال المـذكـرة ادخــال انـظـمـة حـديـثـة ترتقي بمستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد".واوضح، ان" مشروع القمر الصناعي له مردود اقـتـصـادي للبلاد حـال تنفيذه وادخـالـه للخدمة اضـافـة الـى الجانب الامـنـي والتسويقي لمختلف القطاعات والمجالات الحياتية، خاصة بعد ان تم تأسيس مـركـز شــؤون الـفـضـاء مـؤخـرا ليكون نواة لوكالة الفضاء العراقية التي تسعى لتنفيذها مستقبلا".واكد" على ان" اجراء تفاهم مع الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنجاز المشاريع الاستثمارية للوزارة، لاسيما مشاريع الـ شبكة LTEالثابتة الخاصة بالمعلوماتية وتوسيع التغطية لمنظومة الربط الشبكي لمشروع الحوكمة الالكترونية ومشروع منظومة الـ FTTH الضوئية".ولفت الى انه" من المؤمل ان يثمر التعاون العراقي الصيني انشاء مركز مراقبة ادارة البنى التحتية الـوطـنـيـة لـتـكـنـولـوجـيـا المـعـلـومـات والاتــصــالات مــع انــشــاء مــركــز بــيــانــات خــاص وعـــام لمـجـال تـكـنـولـوجـيـا المــعــلــومــات يـــدار مــن قــبــل وزارة الاتـصـالات لتقديم خـدمـات لـلـوكـالات الحكومية والقطاع الخاص، اضافة الى انشاء مركز تدريب مختص بمجال تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع شركة هـواوي".ونبه الى ان" هذه التفاهمات تؤكد ضمان الامن السيبراني للمحافظة على امن الدولة من الاختراقات والهجمات الرقمية، فضلا عن توسيع عمل البريد ليشمل جميع المحافظات".انتهى..م.م

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