العراق والتشيك يبحثان تفعيل التعاون الاقتصادي والعلاقات المشتركة

2019/09/25 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الوكيل الوفني لوزارة النقل طالب عبد الله بايش، الاربعاء، مع نائب وزير الصناعة التشيكية تفعيل التعاون الاقتصادي والعلاقات المشتركة بين الجانبين.

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