2019/09/25 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: اعتقال عصابة سرقت أجهزة تكييف من داخل كرفانات تابعة لمؤسسة حكومية ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/25 | 10:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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