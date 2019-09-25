رئيس الوزراء المصري: طرح حصص من 5-6 شركات حكومية بالبورصة حتى حزيران 2020

2019/09/25 | 10:28

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إن بلاده ستطرح حصصا من شركات حكومية بالبورصة خلال السنة المالية الحالية حتى حزيران 2020 لتشجيع القطاع الخاص والمواطنين على الاستثمار.

تأتي تصريحات مدبولي، التي جاءت في بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء، بشأن عمليات الطرح بالبورصة بعد أن فقد المؤشر المصري الرئيسي نحو 11 بالمئة خلال الجلسات الثلاث الماضية وخسرت أسهمها حوالي 66 مليار جنيه من قيمتها السوقية.

كانت الحكومة المصرية كشفت في آذار 2018 عن عزمها إدراج حصص في نحو 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

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