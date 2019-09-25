فارس محمود - مَنْ -تجاوز- على مَنْ؟!

2019/09/25 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_محمود (كلمة حول ماساة تدمير "بيوت" عشرات العوائل الفقيرة)ان المجتمع اليوم، تحت حكم السلطة المليشياتية الطائفية البرجوازية الحاكمة، هو مجتمع المصائب والماسي التي لاحد لها ولا حصر.دمرت هذه السلطة وقواها كل شيء.لم تبقي في هذا المجتمع اسم لرفاه، لقيم، لاخلاقيات، لـ"ضمير"، لانسانية، لاي شيء.ان قيم هذه السلطة وقواها المليشياتية، وقوى الاسلام السياسي تحديداً، ومجمل ممارستها وريائها وكذبها ونفاقها تب......

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