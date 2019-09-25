الكونغرس يبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة ترامب وعزله

2019/09/25 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ بالنظر في مسألة عزل الرئيس دونالد ترامب على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية.وقالت بيلوسي في كلمة لها، مساء الثلاثاء، إن مجلس النواب سيدرس ما إذا طلب ترامب مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2020، جو بايدن.[…]

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