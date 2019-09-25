تَعَرّف على ترتيب العراق عالميًّا في سرعة إنترنت الجوال

2019/09/25 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير حديث، عن متوسط سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول لشهر أغسطس في مختلف دول العالم، تصدّرت كوريا الجنوبية القائمة بمتوسط سرعة للإنترنت عبر الهاتف المحمول يبلغ 111 ميجابت في الثانية؛ أي ما يقرب من ضعف ما هو متاح في أستراليا التي احتلت المركز الثاني بـ66.45 ميجابت في الثانية؛ فيما جاء العراق في المرتبة 141

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