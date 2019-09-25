2019/09/25 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الأربعاء القبض على عصابة نفذت ستة عمليات سرقة في بغداد.وذكر معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “مفارز مكتب المدائن لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد وبعد جمع المعلومات والتحري ونصب الكمائن المحكمة تمكنت من القاء القبض على عصابة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن القبض على عصابة سرقة وكالة خطوة برس.

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