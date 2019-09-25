بينها عربيتان 10 مدن غيرت ملامح تاريخ البشرية

2019/09/25 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت 10 مدن في مختلف أنحاء العالم، بينها اثنتان عربيتان هما مكة وبيت لحم، مسرحا لأحداث واقتراعات غيرت ملامح تاريخ البشرية ورسمت صورة الحياة، التي نعيشها اليوم في مجالات الدين والرياضة والنقل والسياسة والاقتصاد والصحة والتعليم والتكنولوجيا.مكة المكرمة تعتبر مكة هي المدينة الأكثر تأثيرا على العالم، إذ شهدت في عام 571 ميلادية مولد النبي

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