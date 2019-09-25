أمانة بغداد تعلن رفع تسعة آلاف طن من النفايات يومياً

2019/09/25 | 10:36

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بغداد/ سومر نيوز

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن رفعها اكثر من تسعة آلاف طن من النفايات من عموم مدينة بغداد يو...

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