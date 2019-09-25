البصرة تطالب ببناء 10 آالاف منزل لاصحاب العشوائيات

2019/09/25 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب وكيل محافظ البصرة، الحكومة محمد طاهر التميمي ببناء 10 آلاف منزل للعوائل التي تسكن العشوائيات في المحافظة.

وحصلت "العهد نيوز" على وثيقة خاطب

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