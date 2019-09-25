2019/09/25 | 10:38

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ذي قار..



ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في قضاء سوق الشيوخ

اعلنت دائرة الرقابة الصحية ذي قار ، الاربعاء، ضبط اكثر من طن ونصف

من المواد الغذائية الصلبة والسائلة منتهية الصلاحية في اسواق قضاء

الشيوخ.

وقالت الدائرة في بيان ،ان "فرق الرقابة الصحية في قضاء سوق الشيوخ

التابع الى محافظة ذي قار ضبطت اكثر من طن ونصف من المواد الغذائية

الصلبة والسائلة منتهية الصلاحية في اسواق القضاء في اطار تنفيذ

حملة مشتركة لمتابعة صلاحية المواد الغذائية في الاسواق التجارية".

واضافت، ان "المواد المضبوطة تضمنت 404 كغم مواد غذائية صلبة

و(1,194) لتر مواد سائلة وقد تم اتلافها وفق محضر رسمي في منطقة

الطمر الصحي".

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