اعتقال عدد من المتهمين بجرائم السرقة والقتل والارهاب ببغداد

2019/09/25 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم القتل والسرقة والارهاب وتجارة المواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة.

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