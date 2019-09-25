اعتقال عصابة نفذت ٦ عمليات سرقة في بغداد

2019/09/25 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، إلقاء القبض على عصابة نفذت 6 عمليات سرقة في العاصمة بغداد.

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