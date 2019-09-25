سويسرا تصبح أول دولة في العالم بنظام دفع خاص في وسائل النقل

2019/09/25 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقل معظم سكان العالم وسائل النقل العامة بعد أن يقوموا بدفع أجرة النقل قبل ذهابهم إلى الوجهة المطلوبة باستخدام بطاقات خاصة أو من خلال الدفع النقدي.القاعدة العامة في استخدام وسائل النقل بدفع الأجرة قبل التحرك، ستشهد تغييرا، حيث ستعتمد سويسرا نظاما خاصا تصبح من خلاله أول دولة في العالم تتيح لمستخدمي المواصلات العامة في

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