أمانة بغداد تنفذ حملة خدمية في النهروان

2019/09/25 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، يوم الأربعاء، عن تنفيذ

حملة خدمية واسعة في قضاء النهروان جنوب العاصمة بمشاركة 16 بلدية

وأكثر من 100 آلية تخصصية ضمن اعمال حملة (خدمة بغداد شرف

لنا).

وقال الجزائري في بيان إن “المحافظة وضمن جهودها الواسعة التي

تبذلها استكمالا لحملة (خدمة بغداد شرف لنا) نفذت العديد من الحملات

الخدمية بمناطق اطراف بغداد التي تعاني الحرمان من الخدمات خلال

المرحلة الماضية”.

وأضاف أن “المحافظة على ضوء ذلك وبالتنسيق مع مجلس المحافظة اطلقت

حملة خدمية واسعة بقضاء النهروان بمشاركة واستنفار جهد 16 دائرة

بلدية تم توجيهها لمتابعة العمل ميدانيا مع الملاكات الفنية

والهندسية والجهد الالي اضافة الى اشراك اكثر من 100 آلية

تخصصية”، مبينا ان “الاعمال ستشمل قص وتسوية الطرق وفرشها بمادة

الحصى الخابط (السبيس) وذلك لتلافي اي حالة تجمع للمياه الاسنة قد

يواجهه القضاء مع قرب حلول موسم الامطار.

وبين الجزائري، أن “ذلك يعد حلا مؤقتاً لحين البدء بمشروع مجاري

النهروان الستراتيجي الذي سبق الإعلان عنه، مؤكدا تكليف مديري 16

بلدية بمتابعة العمل ميدانياً والنزول الى الشارع برفقة الملاكات

والجهد الالي”، منوها بأن “اليات الحملة التخصصية والتي تزيد عن 100

تشمل مشاركة 55 الية تخصصية للقيام بأعمال مختلفة الى جانب مشاركة

16 آلية اخرى تابعة لمديرية مجاري محافظة بغداد للقيام باعمال تسليك

وتنظيف شبكات الصرف الصحي ،فضلا عن مشاركة 35 الية تخصصية تابعة

لمديرية ماء محافظة بغداد تشمل حوضيات وحفارات”.

واوضح ان “حملة (خدمة بغداد شرف لنا) شملت مناطق لم تكن مخدومة من

قبل ومحرومة من ابسط الخدمات منها مناطق 6 كويمة والبصام والغريباوي

والتي لم تشمل بالسابق بأي خدمات جراء مشاكل ادارية بين

المجالس البلدية”، مشيرا إلى أن “المحافظة اجرت جولة ميدانية الى

هذه المناطق وتم خلالها اتخاذ عدد من القرارات منها ربط هذه

المناطق بناحية شعلة الصدرين وشمولها بمشاريع خدمية كتعديل الطرق

واكسائها واجراء كشوفات فنية متخصصة لمعرفة احتياجاها، الى جانب

توجيه الجهد الخدمي لكري المبازل للارتقاء بالواقع الزراعي

للمناطق”.

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