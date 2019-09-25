ادارة الميناء تنفي اصدارها كتابا لاتحاد الكرة بالغاء المصادقة على النظام الداخلي

2019/09/25 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي إصدارها كتابا للاتحاد العراقي لكرة القدم يقضي بالغاء المصادقة على النظام الداخلي الاساسي لعام 2018 ضمن جدول الهيئة العامة للاتحاد.

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