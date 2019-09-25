هرم متوهج يزين سماء الارض بما يعرف بظاهرة “ضوء البروج”

2019/09/25 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد سماء الأرض عرضا مثيرا للدهشة خلال الأسبوع الجاري، يتمثل في ظهور “هرم ضوئي” يمتد في الأفق مع اقتراب شهر سبتمبر من النهاية.وتعرف هذه الظاهرة باسم “ضوء البروج” والتي تُرى قبل الفجر مباشرة، إذا كانت الظروف ملائمة.كما اكتسبت هذه الظاهرة لقب “الفجر الكاذب”، حيث يغمر الضوء السماء قبل وقت طويل من بزوغ الشمس.[…]

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