2019/09/25 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علماء في ورقة بحثية إن الغطاء الجليدي في غرينلاند، وهي أكبر بؤرة جليدية في العالم، يذوب بوتيرة أسرع مما كان يعتقد من قبل وإن الاحتباس الحراري سيسرع بذوبان الجليد ويسهم في زيادة مناسيب البحار.ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحار المدن المنخفضة والجزر والصناعات في أنحاء العالم.وتنظر الجزر المدارية المنخفضة، من المالديف إلى توفالو،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: الأرض تواجه كارثة كبرى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الأرض تواجه كارثة كبرى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: الأرض تواجه كارثة كبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).