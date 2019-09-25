الذهب ينزل من ذروة 3 أسابيع رغم تلقيه دعما من تحقيق بشأن ترامب

2019/09/25 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار الذهب، الأربعاء، بسبب بيع بعض المستثمرين للمعدن النفيس لجني الأرباح، ولكن الذهب يظل مدعوما عند مستوى أقل من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة مع بدء تحقيق بشأن مساءلة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسبب في تأجيج المخاوف السياسية.

وبدأ الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء تحقيقا رسميا لمساءلة الرئيس دونالد ترامب متهمين الرئيس بالتماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وفقد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1529.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى منذ الخامس من سبتمبر أيلول عند1535.60 دولار يوم الثلاثاء.ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1536.60 دولار للأوقية.كما لقى الذهب دعما من بيانات ثقة المستهلكين الأمريكيين الضعيفة التي فاقمت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1670.06 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1676.53 دولار في وقت سابق من الجلسة.وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.51 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 950.60 دولار.

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