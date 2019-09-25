2019/09/25 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تصدر عملة نقدية لشخصية كرتونية شهيرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تصدر عملة نقدية لشخصية كرتونية شهيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).