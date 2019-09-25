2019/09/25 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية بفعل مخاوف من تراجع الطلب على الوقود، بعدما ثبط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاؤل في الآونة الأخيرة بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وجدد المخاوف بشأن النمو العالمي.وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتًا إلى 62.58 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يهبط لليوم الثاني بعد تصريحات ترامب تجاه الصين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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