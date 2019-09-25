2019/09/25 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Fv1NvIQ9O_k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء مع مدير أحوال مدينة الصدر..وشكاوى بعض المواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء مع مدير أحوال مدينة الصدر..وشكاوى بعض المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).