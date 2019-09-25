ثمانية ملايين دينار منحة للمواطنين اللاجئين العائدين من أوروبا

2019/09/25 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاربعاء، عن تخصيص نسبة من برامج التشغيل والقروض من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعراقيين العائدين من الخارج، وتحديداً دول الاتحاد الاوروبي، مبينة انه سيتم منح ثمانية ملايين دينار لكل لاجئ يعود طوعياً.وقال المتحدث الرسمي للوزارة علي عباس جهاكير في بيان صحافي ان "الوزارة حصلت على نسبة من برنامج التشغيل والقروض للعائدين من دول الاتحاد الاوروبي مساهمة في رفع مستواهم المعاشي واستقرارهم في المجتمع والحيلولة دون التفكير بالهجرة غير المشروعة لخارج البلاد مرة اخرى".

واضاف "سيتم شمول المستفيدين من هذا البرنامج بالقروض ضمن برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم لأدارة مشاريعهم".

واشار جهاكير الى انه "ستضاف لهم نقاط ضمن خوارزمية الفرز الالكتروني الخاصة بالمشمولين بتلك القروض".

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