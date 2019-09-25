البنك الآسيوي للتنمية: توترات التجارة تضفي قتامة على توقعات النمو لآسيا النامية

2019/09/25 | 11:32

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الاقتصاد نيوز _بغداد

قال البنك الآسيوي للتنمية إن تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أضفى قتامة على النظرة المستقبلية للدول النامية في آسيا، إذ من المتوقع أن تسجل معدل نمو أبطا في العامين الحالي والمقبل مما كان متوقعا.

وقال البنك في تحديث لتقريره لآفاق التنمية في آسيا إن آسيا النامية، وهي مجموعة من 45 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ستنمو على الأرجح بمعدل 5.4 بالمئة هذا العام و5.5 بالمئة العام المقبل، انخفاضا من توقعات صدرت في يوليو تموز عند 5.7 بالمئة و5.6 بالمئة.

وكان معدل النمو في دول هذه المجموعة قد بلغ 5.9 بالمئة في 2018.

وثمة خلاف تجاري قائم بين الولايات المتحدة والصين منذ ما يزيد عن عام، إذ يفرض كلاهما رسوما جمركية إضافية بمليارات الدولارات على بضائع الدولة الأخرى.

ومن المقرر عقد محادثات رفيعة المستوى بين أكبر اقتصادين في العالم في أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وقال البنك إن اقتصاد الصين سينمو على الارجح بمعدل 6.2 بالمئة هذا العام، وهو أضعف من توقعاته في يوليو تموز عند 6.3 بالمئة.

ويُتوقع تراجع أكبر في نمو البر الصيني الرئيسي إلى ستة بالمئة في 2020.



وتستهدف الصين نموا بين ستة بالمئة و6.5 بالمئة في 2019.

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