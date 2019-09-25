الدولار يستقر في البورصة المحلية

2019/09/25 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأربعاء، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1203 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و300 ديناراً للمائة دولار.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.[…]

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