مجهولون يضعون 'رمانة هجومية' امام منزل منتسب بالداخلية جنوبي بغداد

2019/09/25 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، برفع "رمانة هجومية" كانت موضوعة امام منزل منتسب في وزارة الداخلية جنوبي بغداد.





وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت، صباح اليوم، من رفع رمانة هجومية كانت موضوعة امام منزل منتسب في وزارة الداخلية ضمن منطقة ابو دشير جنوبي بغداد.



واشار المصدر الى ان العملية تمت دون اي اصابات تذكر، مؤكدا فتح تحقيق بالحادث.





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