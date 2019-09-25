2019/09/25 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، مقتل إرهابيين اثنين والقبض على آخرين في نينوى بعد نصب كمين لهم في نهر دجلة.وأكد بيان للخلية تلقت “خطوة برس” نسخة منه “مقتل إرهابيين اثنين والقبض على اثنين آخرين والاستيلاء على زورقهم بعد نصب كمين محكم لهم من قبل قوة بالفوج الثالث التابع للواء ٧٥

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل إرهابيين اثنين والقبض على آخرين في نينوى وكالة خطوة برس.

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