حليمة بولند ترقص بفستان ضيق

2019/09/25 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً نشرته الإعلامية الكويتية حليمة بولند لمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي.وظهرت فيه وهي ترقص على أغنية “أنا كويتي وأحب السعودية”.ولفتت الأنظار بحركاتها كما بفستانها الأخضر الضيق.وعلقت عليه من خلال صورة نشرتها على حسابها على “سناب شات”: “اللوك النهائي”.وحقق الفيديو على الحسابات التي أعادت نشره على

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