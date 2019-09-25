محافظ البصرة يطلب بالقرض الصيني لمواصلة حملته ضد العشوائيات

2019/09/25 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – البصرة

طالب محافظ البصرة أسعد العيداني، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالموافقة على القرض الصيني المتعلق ببناء دور واطئة الكلفة.

وقال العيداني، في وثيقة حصلت

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