دراسة: تناول البصل والثوم كل يوم يقلل من إصابة المرأة بسرطان الثدي

2019/09/25 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة طبية حديثة عن فوائد كبيرة للثوم والبصل بالنسبة للنساء، حيث يعملان كمضاد حيوي يقيهن من الأمراض الخطيرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت دراسة،

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