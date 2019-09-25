2019/09/25 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

غادر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، متوجها الى المملكة العربية السعودية.

وكان مكتب رئيس الوزراء أعلن، أمس، ان عبد المهدي سيجري زيارة لعدة ساعات الى المملكة العربية السعودية يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان ، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين ، والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة ، وموقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يغادر بغداد متوجها الى السعودية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يغادر بغداد متوجها الى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).