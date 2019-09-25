2019/09/25 | 11:40

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محمد بن سلمان وترامب طلبا من عمران خان التواصل مع روحاني!

كشف رئيس وزراء باكستان عمران خان أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

والرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبا منه التواصل مع الرئيس الإيراني

حسن روحاني من أجل التهدئة في الخليج الفارسي.وأشار خان إلى أنه يؤدي دور وساطة، رافضاً الكشف عن المزيد.خان أضاف “قبل إجتماعي مع ترامب أمس الإثنين توقفت في السعودية بسبب

هجوم المسيرات على منشآت النفط، وتحدثت مع ولي العهد السعودي، وهو

أيضاً طلب مني التحدث إلى الرئيس الإيراني لأنه عرف أنني سأقابله.وتابع رئيس وزراء باكستان “إبن سلمان طلب مني تهدئة الوضع، وربما

الخروج بصفقة جديدة، وبدوري نقلت ذلك ونعم نحن نبذل قصارى جهدنا”.وأكد “هذا أمر مستمر ولا أستطيع كشف المزيد”.وبالتزامن، كشفت مصادر مطلعة للميادين عن مبادرة عراقية للوساطة بين

الرياض وطهران.وأشارت المصادر نفسها إلى أن الوساطة العراقية تهدف إلى لقاء يجمع

قادة إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد.

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