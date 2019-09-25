2019/09/25 | 11:40

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روسيا: إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط لن يحل المشكلة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الأربعاء، أن

إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط وتعزيز إمكانيات واشنطن

العسكرية في المنطقة لن يساعد في حل المشاكل في الخليج الفارسي

المتوتر، بعد الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية.وقال فرشينين، في إحاطة إعلامية: "نحن لا نعتقد أن هذه القضايا يتم

حلها بالوسائل العسكرية وزيادة القدارات العسكرية.



نحن ننطلق بأنه

ينبغي توضيح كافة التفاصيل وإجراء تحقيق موضوعي".وأضاف: "في أي حال من الأحوال ليس من خلال الوسائل العسكرية يتم حل

هذه المشاكل".وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر، السبت 21 سبتمبر / أيلول، أن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إرسال قوات إضافية إلى الشرق

الأوسط على خلفية الهجوم الإيراني المزعوم على السعودية.وقال أسبر، إن إرسال أمريكا أسلحة إضافية إلى السعودية والإمارات يأتي

لتحسين قدراتهما الدفاعية.هذا وفي وقت سابق، اتهمت أمريكا والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم

على منشأتي النفط السعوديتين.



وتنفي طهران بشدة تورطها في المسألة.

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