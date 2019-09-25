منفذ كمركي يعلن تحقيقه اكثر من مليار ونصف ليوم واحد

2019/09/25 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، عن تسجيل مركز كمرك بوابة البصرة ايراداً يوميا امس الثلاثاء بلغ أكثر من مليار ونصف المليار دينار .وقالت الهيئة في بيان تلقتة وكالة صدى الاعلام نسخة منه، إن “دائرة كمرك بوابة البصرة حققت هذه الأيرادات ودخلت ضمن المراكز الكمركية الأعلى ايرادا بالرغم من اقتصار عملها في رصيف واحد فقط

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