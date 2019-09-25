محمد الداهي - هواجس الردة الثقافية والسياسية

2019/09/25 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي تحتاج ظاهرة وصول الإسلاميين إلى الحكم إلى مساءلة علمية لفهم دلالاتها وأبعادها وامتداداتها واستنتاج الدروس منها.وفي انتظار قيام الباحثين الخلص بهذا المسعى العلمي النبيل لا يسعني إلا أن أدلي بدلوي في النقاش الدائر حاليا معبرا عن وجهة نظري الخاصة.إن فوز الإسلاميين اليوم كان متوقعا منذ عقود بحكم اعتبارات كثيرة يمكن أن أجملها فيما يلي:أ‌- أخرت الأنظمة العربية، لبواعث عديدة ومتباينة، التداول الدي......

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