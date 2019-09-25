تيسير خالد - في ذكرى رحيله - حيدر عبد الشافي تاريخ حافل بالعطاء وسيرة تميزها النزاهة

2019/09/25 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيسير_خالد في مثل هذه الأيام قبل اثني عشر عاما رحل عن عالمنا قائد وطني كبير عندما نذكر اسمه نستحضر معه تاريخ شعب .انه الدكتور حيدر محيي الدين عبد الشافي .وعندما نقول ذلك ، فنحن لا تراودنا صناعة اللغة أو الكلمات ، فالراحل الجليل اكبر من ذلك بكثير .مع الراحل الكبير نستحضر تاريخ شعبنا العظيم .كيف لا وقد ولد الدكتور حيد عبد الشافي مع نهاية الحرب العالمية الأولى ، وفي لحظة من التاريخ كانت فيها بلاد الشام......

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