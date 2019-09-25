2019/09/25 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / خطوة برس أعلنت شرطة محافظة صلاح االدين اليوم الأربعاء القبض على أحد متعاطي المخدرات في قضاء طوز خورماتو شمالي المحافظة.وذكر بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “شعبة مخدرات الطوز التابعة لقسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في صلاح الدين وبالاشتراك مع مفرزة من شعبة امن الافراد بقضاء الطوز ألقت القبض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متعاطي مخدرات في صلاح الدين وكالة خطوة برس.

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