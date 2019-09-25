تربية النجف تنهي استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد

2019/09/25 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية تربية محافظة النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، إنهاء جميع استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد.

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