2019/09/25 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اختبارها في كندا، أعلن موقع “تويتر” إطلاق خاصية “إخفاء الردود” للمستخدمين في كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان.وبات بمقدور مستخدمي “تويتر” بفضل هذه الميزة، إخفاء الردود التي يعتبرونها مسيئة أو عديمة القيمة بالنسبة للنقاش والحوارات الدائرة.وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص بالأخبار التقنية إلى أن الردود المخفية لا يتم حذفها من الموقع، إلا أنها لا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تويتر يحارب الردود المسيئة بميزة جديدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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