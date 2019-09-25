2019/09/25 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على عدد من المطلوبين بجرائم القتل والسرقة والارهاب وتجارة المواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.واوضح بيان لقيادة عمليات بغداد ” ان القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد القت القبض على ثلاثة متهمين بالقتل في مناطق الشعلة والسعدون وحي طارق ، كما اعتقلت خمسة متهمين بالسرقة في مناطق الحرية […]

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