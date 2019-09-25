نائب يحمل حكومة بابل مسؤولية تعطيل المشاريع.. ويهدد بفضح الأسماء

2019/09/25 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابلحمل النائب عن محافظة بابل ،سالم طحيمر،الأربعاء ،مجلس المحافظة والمحافظ مسؤولية تراجع الوضع الخدمي نتيجة الانشغال بالتقاطعات السياسية ومحاولة الربح غير المشروع التي يبحث عنها البعض .

وقال طحيمر لـ “كلكامش برس” إن “وزارة التخطيط صادقت على جملة من المشاريع الخدمية لمحافظة بابل في موازنة ٢٠١٩ ، لكن المشاريع ماتزال حبيسة ادراج الوزارة بسبب الخلافات بين المحافظ وبعض اعضاء المجلس على إحالة المشاريع ومحاولة الإستفادة غير المشروعة التي يبحث عنها البعض”.

وهدد طحيمر بـ : “فضح الاسماء التي تعطل تقديم الخدمة لأسباب تتعلق بمحاولة الربح غير المشروع على حساب اعمار المحافظة اذا اصرت الادارة المحلية وبعض اعضاء مجلس المحافظة على تعطيل البدء بالمشاريع التي يحتاجها ابناء المحافظة”.

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