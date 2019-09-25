2019/09/25 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن حقق برشلونة فوزا هاما على حساب فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد، في قمة مباريات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، خرجت الجماهير الكتالونية حزينة بعد إصابة قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.وشعرت جماهير برشلونة بحالة من القلق بعد خروج “البرغوث” بين شوطي المباراة، حيث لم يتمكن من استكمال اللقاء بعد تعرضه للإصابة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالفيردي يكشف طبيعة إصابة ميسي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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