تونس تدخل على خط أزمة إفلاس توماس كوك

2019/09/25 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير السياحة التونسي، روني الطرابلسي، إن حوالي 45 فندقا في تونس، التي يعتمد اقتصادها على قطاع السياحة الحيوي، تأثرت من انهيار شركة توماس كوك في حين تسعى الحكومة لمساعدة هذه الفنادق عبر قروض ميسرة.

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