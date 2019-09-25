سومو:الهند والصين الاكثر شراء للنفط العراقي في اب

2019/09/25 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية” سومو”، الاربعاء، أن الشركات النفطية الهندية والصينية كانتا الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر اب الماضي.وقالت “سومو” في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل39 شركة قامت

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