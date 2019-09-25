الحداد يشدد على ضرورة تمكين النازحين من المشاركة في الانتخابات المقبلة

2019/09/25 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شدد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الاربعاء، على ضرورة تمكين النازحين من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وذكر مكتب الحداد في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان الاخير "استقبل اليوم في مكتبه الرسمي ببغداد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والانتخابية أليس وولبول والوفد المرافق لها والمكون من عدد من خبراء البعثة للفريق الانتخابي".

واضاف انه "جرى في اللقاء مناقشة مستفيضة حول الانتخابات القادمة وبحث السبل الكفيلة لمواجهة التحديات ومعالجة المعوقات، بالإضافة الى مناقشة الاستعدادات الجارية للمفوضية العليا للانتخابات وتهيئة كافة الاجراءات اللوجستية والمستلزمات الفنية واستمرار اللقاءات والاجتماعات من أجل التعاون والتنسيق المباشر بين مجلس النواب ومفوضية الانتخابات والجهات الساندة للمضي بالعملية الانتخابية".

وشـدد الحداد على "أهمية الحفاظ على التجربة الديمقراطية في العراق وإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر 2020/4/1 وبمستوى عالي من الشفافية والنزاهة، وضمان مشاركة جميع مكونات الشعب في الانتخابات القادمة وبحرية كاملة وتجاوز المعوقات والاشكاليات وتمكين النازحين من الأدلاء بأصواتهم".

ودعا الى "المزيد من الدعم والتعاون وتقديم المشورة لتجاوز الاشكاليات بسبب ملف مخيمات النازحين والبحث عن الآليات المناسبة لضمان مشاركة النازحين في العملية الانتخابية"، موضحاَ أن "مجلس النواب بصدد تشكيل لجنة برلمانية للمساهمة في تقديم الدعم والاشراف، فضلاً عن أهمية مراقبة الانتخابات لأنه حق دستوري لجميع العراقيين".

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